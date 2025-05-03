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Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınlayan Özgür Özel, "Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur" dedi.

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18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti...

Hastaneden yapılan açıklamada, vefat sebebi olarak çoklu organ yetmezliği belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası birçok siyasi isim, başsağlığı mesajı yayınladı.

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımla, üzüntüsünü dile getirdi:

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.

Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağolsun.

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