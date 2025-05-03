Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti cenazesi ne zaman kalkacak belli oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Tedavisinin 18. gününde Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldü. 62 yaşında hayata veda eden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu. Sırrı Süreyya Önder pazar günü toprağa verilecek. Önder'in cenazesi İstanbul'da defnedilecek.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den üzücü haber geldi. Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs pazar günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Önder'in cenaze namazı ise ikindi namazını takiben Şişli Camii'nde kılınacak. Sırrı Süreyya Önder Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer masajı eşliğinde hastaneye getirildiği belirtildi.

Önder'e acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir." denildi.

Açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

HABERİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberini alınca üzüntü yaşadı.