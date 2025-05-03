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Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Şişli Camii'nden kaçta kalkacak cenaze programı

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Şişli Camii'nden kaçta kalkacak cenaze programı

62 yaşında hayata veda eden TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi İstanbul'dan kaldırılacak. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programına göre 4 Mayıs 2025 pazar günü saat 12.00'Da AKM'de tören var. Cenaze namazı da Şişli camiinde.

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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu. Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs Pazar günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sırrı Süreyya Önder için saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma etkinliği gerçekleştirilecek. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazı ise Şişli camiinde kılınacak. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Sırrı Süreyya Önder Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

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