Galatasaray-Sivasspor Süper Lig maçı
Galatasaray, kritik Sivasspor engelini aşarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray-Sivasspor maçına dair tüm detaylar haberimizde.Abone ol
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki kritik mücadelede düdük hakem Ozan Ergün'de.
Galatasaray 4-1 Sivasspor (CANLI SKOR)
33'GOL! Manaj, topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e indirdi.
31 GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.
21’ Gol… Galatasaray 3-0 Sivasspor (Barış Alper)
15 GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
9’ Gol… Galatasaray 1-0 Sivasspor (Torreira)
Heyecanla beklenen mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.
EVİNDE YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.