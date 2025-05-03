BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray-Sivasspor Süper Lig maçı

Galatasaray-Sivasspor Süper Lig maçı

Galatasaray, kritik Sivasspor engelini aşarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray-Sivasspor maçına dair tüm detaylar haberimizde.

Abone ol

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki kritik mücadelede düdük hakem Ozan Ergün'de.

Galatasaray 4-1 Sivasspor (CANLI SKOR)

33'GOL! Manaj, topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e indirdi.

31 GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

21’ Gol… Galatasaray 3-0 Sivasspor (Barış Alper)

15 GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

9’ Gol… Galatasaray 1-0 Sivasspor (Torreira)

Heyecanla beklenen mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER 

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.

EVİNDE YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına büyük tepki var
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına büyük tepki var
Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Şişli Camii'nden kaçta kalkacak cenaze programı
Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Şişli Camii'nden kaçta kalkacak cenaze programı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti cenazesi ne zaman kalkacak belli oldu
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti cenazesi ne zaman kalkacak belli oldu
Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Çok üzgünüm
Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Çok üzgünüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'tan Arap ülkelerine İsrail çağrısı
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'tan Arap ülkelerine İsrail çağrısı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu
ABD'den Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık silah satışı
ABD'den Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık silah satışı
KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar
KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Yeni nesil C5 Aircross modeli motor seçenekleriyle tanıtıldı menzil arttı
Yeni nesil C5 Aircross modeli motor seçenekleriyle tanıtıldı menzil arttı
Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama