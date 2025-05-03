Galatasaray-Sivasspor Süper Lig maçı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki kritik mücadelede düdük hakem Ozan Ergün'de.

33'GOL! Manaj, topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e indirdi.

31 GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

21’ Gol… Galatasaray 3-0 Sivasspor (Barış Alper)

15 GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

9’ Gol… Galatasaray 1-0 Sivasspor (Torreira)

Heyecanla beklenen mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.

EVİNDE YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.