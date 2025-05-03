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Rizespor, Gaziantep FK'yı iki golle geçti

Rizespor, Gaziantep FK'yı iki golle geçti

Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

RİZESPOR, EVİNDE KAZANDI

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada Ali Sowe ve 90+4. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Ev sahibi Rizespor'un 5. ve 45+2. dakikada Ali Sowe ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Konuk ekipte Emre Taşdemir, maçın 20. dakikasında sakatlanarak yerine Lungoyi'ye bıraktı.

RİZESPOR, PUANINI 40 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Rizespor puanını 40'a yükseltti ve ligdeki son 5 maçında sadece 2. kez galip gelmiş oldu.

Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı ve üst üste 3 mağlubiyet almış oldu. Ligde Rizespor 14, Gaziantep FK ise 12. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Rizespor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

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