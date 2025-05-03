Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Sivasspor ağlarına attığı gollerle Napoli'de attığı 31 gol sayısı geçti ve bu sezon 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 15 ve 31. dakialarda ağları sarstı.

Nijeryalı yıldız, 2022-2023 sezonunda Napoli'de attığı 31 gol sayısı geçti ve bu sezon 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

JARDEL VE ALEX'İ GEÇMEYE ÇALIŞACAK!

Victor Osimhen, Galatasaray'da 2 gol daha atarsa Mario Jardel'i geçerek bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan futbolcu olacak.

26 yaşındaki süper yıldız 4 gol katkısı daha yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katısı veren oyuncu rekorunu da kıracak.