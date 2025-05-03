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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Sivasspor ağlarına attığı gollerle Napoli'de attığı 31 gol sayısı geçti ve bu sezon 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 15 ve 31. dakialarda ağları sarstı.

Nijeryalı yıldız, 2022-2023 sezonunda Napoli'de attığı 31 gol sayısı geçti ve bu sezon 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. 

JARDEL VE ALEX'İ GEÇMEYE ÇALIŞACAK!

Victor Osimhen, Galatasaray'da 2 gol daha atarsa Mario Jardel'i geçerek bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan futbolcu olacak.

26 yaşındaki süper yıldız 4 gol katkısı daha yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katısı veren oyuncu rekorunu da kıracak.

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