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Tekirdağ'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Tekirdağ'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

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Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan 1 yaşındaki M.N.B., 5. kattaki dairelerinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.N.B., kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun yüksekten düşmesi apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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