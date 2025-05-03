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Türkiye'den, 'Netanyahu uçağı' açıklaması: İddialar kesinlikle doğru değil

Türkiye'den, 'Netanyahu uçağı' açıklaması: İddialar kesinlikle doğru değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve bu yönde iletilen bir talepte bulunmadığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

'İDDİALAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR'

Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömezi "Türkiye, Netanyahu’nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de Çömez'in iddialarını yalanlamıştı.

Çömez "Erdoğan’dan izin çıkmış" diyerek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçak için "7 Mayıs akşamı Tel Aviv’den kalkacak, Türkiye üzerinden geçerek Azerbaycan’a gidecek. Uçağın adı da Wing of Zion, yani “Siyonistlerin Kanadı”. Dönüş de 11 Mayıs’ta yine aynı güzergahtan olacak..Göreceksiniz yakında el de sıkışacak bunlar…" ifadelerini kullanmıştı.

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