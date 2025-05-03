Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları
Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi üzerine siyasi isimler üzüntülerini dile getirerek, başsağlığı mesajlarını yayımladı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
7 Temmuz 1962 Adıyaman doğumlu olan Sırrı Süreyya Önder, ayrıca yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve gazeteci kimliğiyle de tanınıyordu.
YAŞANAN ÜZÜNTÜ MESAJLARA YANSIDI
Sırrı Süreyya Önder'in vefatı Türkiye'de yankılandı. Vefatının hemen ardından siyasiler, mesaj yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi ve DEM Parti, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: KIYMETLİ BİR ARKADAŞIMIZDI
TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı.
Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun…
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: DAİMA HATIRLANACAK
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.
Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.
SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM
TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.