Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

7 Temmuz 1962 Adıyaman doğumlu olan Sırrı Süreyya Önder, ayrıca yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve gazeteci kimliğiyle de tanınıyordu.