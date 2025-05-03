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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, rahatsızlanması nedeniyle ABD ziyaretini yarıda kesti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, rahatsızlanması nedeniyle ABD ziyaretini yarıda kesti

ABD'nin Florida eyaletini ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, rahatsızlığı nedeniyle ülkesine geri döndü.

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Ziyareti esnasında yanında bulunan Sırbistanlı yetkililerin bildirdiğine göre Vucic'in, Florida'da aniden rahatsızlanmasının ardından ABD ziyaretini yarıda kestiği belirtildi.

Vucic, ABD Kongre Üyesi Claudia Tenney ve eski Illinois Valisi Rod Blagojevic'in yanı sıra ABD'deki Sırp girişimcilerle yaptığı görüşmenin ardından aniden rahatsızlandı.

Sırp lider Vucic'in, Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa Mali ve Cumhurbaşkanlığı medya danışmanı Suzana Vasiljevic'e "kendini iyi hissetmediğini" söylemesinin ardından ilk uçakla Belgrad'a döndüğü ifade edildi.

ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile görüşeceği yönünde söylemlerde bulunan Vucic, rahatsızlandığı sırada, Miami’nin kuzeyindeki Mar-a-Lago tatil köyünde bulunuyordu.

- Vucic'in sağlık durumu iyi ve stabil

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisi Başkanı ve Vucic'in doktoru kardiyolog Dragan Dincic de Vucic'in sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu söyledi.

Basına açıklamada bulunan Vucic'in 10 yıllık doktoru Dincic, Vucic'in ABD ziyareti esnasında göğsünde güçlü bir ağrı hissettiğini ve tansiyonun yüksek çıktığını belirtti.

Düzenli ilaç almasına rağmen Vucic'in tansiyonunun düşmediğini aktaran Dincic, "ABD'de doktorlar gereken önlemleri almış ancak Vucic bütün ısrarlara rağmen Sırbistan'a dönmek istedi." dedi.

Dincic, Vucic'in birçok kez yüksek tansiyon nedeniyle ufak sorunlar yaşadığını ancak bu sonuncusunun biraz farklı olduğunu kaydetti.

Sırbistan Maliye Bakanı Mali de Vucic'in hastaneden evine geçtiğini ve kendisini iyi hissettiği bilgisini paylaştı.

Vucic'in bir süre evinde dinleneceğini ve programlarını iptal ettiğini belirten Mali, ilerleyen günlerde Vucic'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.

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