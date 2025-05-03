BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  GÜNCEL

DMM, 'Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı' iddiasını yalanlandı

DMM, 'Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı' iddiasını yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" projelerinde "Evli ama çocuğu olmayan çiftlerin aile sayılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdiği projelere ilişkin, "Evli ama çocuğu olmayan çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasıyla manipülatif haberler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2025 yılının, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı arttıracak ve ailelerin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenleneceği vurgulandı.

Uygulanan faaliyetler kapsamında indirimlerden istifade edilebilmesi için çeşitli koşullar belirlendiğine değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlenecektir"

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirdiği projelere ilişkin; evli ama çocuğu olmayan çiftlerin aile sayılmadığı iddiasıyla manipülatif haberler yapıldığı tespit edilmiştir.

2025 yılı, 13 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edilmiştir. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı arttıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlenecektir.

Uygulanan faaliyetler kapsamında indirimlerden istifade edilebilmesi için çeşitli koşullar belirlenmiştir. Bu belirlenen koşullar çerçevesinde de ailede çocuğun bulunma zorunluluğu yoktur.

Örneğin; şehirler arası otobüs seyahatlerinde aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 en fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, bu yolcular için düzenlenecek biletler için azami yüzde 40 oranında indirim uygulanmaktadır.

Bir başka örnek olarak tren seyahatlerinde 2025 yılında evlenen çiftler için ‘Yeni Evli Tarifesi’ ile yeni evli çiftlerin alacağı tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır.

Aile Yılı kapsamında tren seyahatlerinde anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşulunda ailelere yüzde 15 indirim uygulanmaktadır.

Bakanlık ve Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan protokol neticesinde de aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesine, yurt içi uçuşlarında net ücret üzerinden yüzde 15 indirim sağlanmaktadır.

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın herhangi bir şekilde evli ve çocuksuz çiftleri “aile” olarak değerlendirmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

DMM
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den yurda döndü
Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası duygulandıran paylaşım
Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası duygulandıran paylaşım
Trump'ın Waltz'ı görevden alma kararının Signal krizi öncesine dayandığı iddia edildi
Trump'ın Waltz'ı görevden alma kararının Signal krizi öncesine dayandığı iddia edildi
Abdullah Öcalan: Sırrı Süreyya Önder'in umudu asla yarım bırakılamaz
Abdullah Öcalan: Sırrı Süreyya Önder'in umudu asla yarım bırakılamaz
Türkiye'den, 'Netanyahu uçağı' açıklaması: İddialar kesinlikle doğru değil
Türkiye'den, 'Netanyahu uçağı' açıklaması: İddialar kesinlikle doğru değil
Rizespor, Gaziantep FK'yı iki golle geçti
Rizespor, Gaziantep FK'yı iki golle geçti
Galatasaray'da Eren Elmalı sakatlık geçirdi
Galatasaray'da Eren Elmalı sakatlık geçirdi
Tekirdağ'da 5. kattan düşen çocuk öldü
Tekirdağ'da 5. kattan düşen çocuk öldü
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
Altun'dan Diyanet İşleri Başkanlığına cuma hutbeleri için teşekkür
Altun'dan Diyanet İşleri Başkanlığına cuma hutbeleri için teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
Galatasaray, sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup etti