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Yemen'in yeni Başbakanı Salim Salih Bin Brik oldu

Yemen'in yeni Başbakanı Salim Salih Bin Brik oldu

Yemen'de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek'in yerine Salim Salih Bin Brik'in atandığı belirtildi.

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Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, çıkardığı kararnameyle istifa eden Başbakan Bin Mübarek'ten boşalan koltuğa Salim Salih Bin Brik'i tayin etti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Başbakan Bin Mübarek, daha önce X platformundan yaptığı açıklamada, başbakanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.

Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum." demişti.

Kendisinden sonra gelecek kişiye muvaffakiyet dileğinde bulunan Bin Mübarek, herkesi ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlarda yeni göreve gelecek başbakanın görevini layıkıyla yapması için ona destek olmaya, etrafında kenetlenmeye çağırmıştı.

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