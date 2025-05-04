Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mayıs ayının gelmesiyle taraftar heyecanının arttığını belirtti. Önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve oyuncularını tebrik etti. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istediklerini vurguladı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor’u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇI ÇOK ERKEN BİTİRDİK"

Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Oyun gücümüz, kendi iç saha maçlarımız, taraftarımızla birlikte baskımız, ilk bölümde çok erken attığımız goller, çok erken 4-0'a geldi maç. Maçı çok erken bitirdik. Bu önemli. Sivasspor gibi bir takıma karşı attığımız erken goller oyunu daha rahat oynamamızı sağladık. Sakatlık risklerini, kart risklerini azaltmaya çalıştık erken gelen skorla. Tek sıkıntımız Eren'le ilgili oldu. 1-2 gün içinde belli olur durumu.

"GALATASARAY TARAFTARININ HEYECANI İKİ KAT ARTTI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk yolunda az bir yolları kaldığını aktaran Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Mayıs ayı geldi. Galatasaray taraftarının heyecanı iki kat arttı. Bugün bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bugün bizi izlemeye gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir ilgi vardı. Bir derbi maçın bilet talebi gibiydi. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu, rakibi önemsedik ve özellikle ilk yarıda Galatasaray’ın oyununu ortaya koyduk. Oyunu hep önde oynadık. Rakibimize şans vermedik, önemli şanlar yakaladık. Bizim için önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz.