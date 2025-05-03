Merih Demiral tarihe geçti! Bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu

Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.Abone ol
AFC Şampiyonlar Ligi final maçında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı. Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar, Galeno ve Franck Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken Al-Ahli, 13 yıl sonra çıktığı finalde mutlu sona ulaştı.
MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ!
Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Bu turnuvada finalde forma giyen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral de Suudi Arabistan ekibindeki ilk kupasını kazandı.
TÜRK BAYRAĞI İLE ÇIKTI!
Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olan Merih Demiral, düzenlenen kupa seremonisine Türk bayrağı ile çıktı.