İmamoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Ekrem İmamoğlu, vefat eden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı. İmamoğlu, Önder’in barış ve kardeşlik için verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Mekanı cennet olsun" dedi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olduğu dönemde, 15 Nisan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı paylaştı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. İmamoğlu, “Sn. Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN TAZİYE MESAJI

İşte İmamoğlu’nun taziye mesajı

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sn. Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir. Mekanı cennet olsun."