Ankara'da yaşandı! 50 yaşındaki cani, 21 yaşındaki komşusunu öldürüp intihar etti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki kadının evine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Hatice Ç. ile 50 yaşındaki komşusu Murat A. tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Murat A.'nın Hatice Ç'yi vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Soruşturma sürüyor.Abone ol
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan Hatice Ç’den haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yalnız yaşayan Hatice Ç’nin dairesine giren ekipler, genç kadın ile komşusu Murat A’yı (50) tabancayla vurulmuş halde ölü buldu.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Murat A’nın komşusu Hatice Ç’yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.