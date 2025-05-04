BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da yaşandı! 50 yaşındaki cani, 21 yaşındaki komşusunu öldürüp intihar etti

Ankara'da yaşandı! 50 yaşındaki cani, 21 yaşındaki komşusunu öldürüp intihar etti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki kadının evine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Hatice Ç. ile 50 yaşındaki komşusu Murat A. tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Murat A.'nın Hatice Ç'yi vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Abone ol

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan Hatice Ç’den haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşayan Hatice Ç’nin dairesine giren ekipler, genç kadın ile komşusu Murat A’yı (50) tabancayla vurulmuş halde ölü buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Murat A’nın komşusu Hatice Ç’yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara’da kumara karşı "Rest" operasyonları: 35 iş yeri mühürlendi
Ankara’da kumara karşı "Rest" operasyonları: 35 iş yeri mühürlendi
Alzheimera karşı kefir dopingi! Kefirle hafıza kaybını durdur
Alzheimera karşı kefir dopingi! Kefirle hafıza kaybını durdur
Fatih Erbakan'dan ittifak sinyali! 3 partiyi işaret etti
Fatih Erbakan'dan ittifak sinyali! 3 partiyi işaret etti
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Ayyüce Türkeş'e babasının mezarında saldırı! İyi Parti'den açıklama
Ayyüce Türkeş'e babasının mezarında saldırı! İyi Parti'den açıklama
'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt!
'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt!
Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
BAE: İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırıları uluslararası hukukun ihlalidir
BAE: İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırıları uluslararası hukukun ihlalidir
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı
Almanya'da "3. Avrupa Hafızlık Yarışması" düzenlendi
Almanya'da "3. Avrupa Hafızlık Yarışması" düzenlendi
Merih Demiral tarihe geçti! Bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu
Merih Demiral tarihe geçti! Bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu
Rıza Çalımbay: Hedefimiz bu maç değildi
Rıza Çalımbay: Hedefimiz bu maç değildi