Ölümden dönen Berk Atan'dan günler sonra ilk fotoğraf! Gönül Dağı yıldızının son haline bakın
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Gönül Dağı dizisinin yıldız oyuncularından Berk Atan trafik kazası nedeniyle hastanelik olmuştu. Vücudunda kırıklar meydana gelen Berk Atan bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ölümden dönen Berk Atan'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi. İşte Berk Atan'ın son hali...
Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti.
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19 Nisan günü içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
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"Kıkırdaklarda parçalanma mevcut"
Hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyen ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncudan kaza sonrası ilk paylaşım geldi.
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Günler sonra ilk poz
Arabada çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Berk Atan, "Çok şükür" ifadelerini not düştü.
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