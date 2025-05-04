Ölümden dönen Berk Atan'dan günler sonra ilk fotoğraf! Gönül Dağı yıldızının son haline bakın

"Kıkırdaklarda parçalanma mevcut"

Hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyen ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncudan kaza sonrası ilk paylaşım geldi.