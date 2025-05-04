Ankara’da kumara karşı "Rest" operasyonları: 35 iş yeri mühürlendi

Ankara’da kumara karşı düzenlenen "Rest" operasyonlarında 35 iş yeri mühürlendi. 15 şahıs ise gözaltına alındı.Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerleri takibe başladı. Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren, 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi.
15 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Türk Ceza Kanunu'nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyon sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.