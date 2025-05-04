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Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İşte cenaze programı

Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İşte cenaze programı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bugün son yolcuğuna uğurlanacak. Önder için bugün saat 11.00'de AKM'de Anma Töreni düzenlenecek.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sırrı Süreyya Önder için saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma etkinliği gerçekleştirilecek. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazı ise Şişli camiinde kılınacak. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Sırrı Süreyya Önder Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Sırrı Süreyya Önder cenaze programı

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programının detayları ise şöyle:

Bugün saat 11.00'de AKM'de Anma Töreni düzenlenecek.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Sırrı Süreyye Önder'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

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