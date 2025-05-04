Yazı bekleyene güzel haber! Sıcaklıklar bu hafta 30 dereceye çıkacak

Günlerdir etkili olan serin ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-8 derece artacağını duyurdu. Marmara, Ege ve Güneydoğu’da hava açıyor, bazı iç ve doğu kesimlerde ise yerel sağanaklar görülecek. Termometreler birçok ilde 30 dereceye yaklaşacak.

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Günlerdir etkili olan serin ve yağışlı hava kütlesi yurdu terk ederken, Türkiye yeni haftaya baharın sıcak yüzüyle merhaba demeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları birçok bölgede 30 dereceye yaklaşacak. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

MARMARA BÖLGESİ BAHARI KARŞILIYOR

Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, Edirne’de 29 dereceye kadar çıkacak. Balıkesir ve Kırklareli gibi diğer illerde de sıcaklıklar 25 derece bandında seyredecek.

EGE BÖLGESİ’NDE TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

Ege'de hava genellikle açık ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar İzmir'de 27, Muğla’da 23, Denizli’de 24 dereceye ulaşacak. İç kesimlerde yer alan Afyonkarahisar’da ise sıcaklık 19 derece olacak. Bölgede yağış beklenmezken bahar havası hâkim.

AKDENİZ’İN İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Akdeniz Bölgesi’nde kıyı şeridinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Antalya merkezde yağış beklenmezken, iç kesimlerde ve Osmaniye, Kahramanmaraş gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Adana’da sıcaklık 26 dereceyi bulurken, Hatay'da 26 ve Burdur’da 21 derece ölçülecek.

İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYDI

İç Anadolu’nun batısında daha sakin bir hava beklenirken, doğu kesimlerde sağanak yağış ve gök gürültüsü görülebilir. Ankara 20, Eskişehir 22, Konya 20 ve Nevşehir 17 derece olacak. Bölgede hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu.

BATI KARADENİZ AÇILIYOR, DOĞU KARADENİZ’DE YAĞIŞ VAR

Batı Karadeniz’de sabah saatlerinde sis ve pus beklenirken, hava gün boyunca parçalı ve az bulutlu olacak. Düzce 21, Kastamonu 20 ve Bolu 18 derece civarında seyredecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Tokat çevresinde ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Samsun ve Trabzon'da hava 16 ve 14 derece civarında olacak.

DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Erzurum, Kars, Van ve Malatya gibi illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilecek. Hakkâri çevresinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ VAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek. Ancak öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep, Siirt, Batman ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklık 28 dereceye kadar çıkarken, diğer illerde sıcaklıklar 24-26 derece bandında seyredecek.