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Yemen'in yeni başbakanı belli oldu

Yemen'in yeni başbakanı belli oldu

Yemen’de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek’in yerine Salim Salih Bin Brik atandı. Bin Mübarek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Yemen’de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek’in yerine Salim Salih Bin Brik’in atandığı bildirildi.

Yemen’de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek’in yerine Salim Salih Bin Brik atandı. Bin Mübarek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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