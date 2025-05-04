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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte dev derbinin analizi ve muhtemel 11'leri..

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası muhteşem bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Bu sezon hiç derbi kazanamayan alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek hem şampiyonluk yarışında yara almamak hem de taraftarını sevindirmek istiyor. Öte yadan Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün ise durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN ALDI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca

Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan

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