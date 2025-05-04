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TFF duyurdu! Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

TFF duyurdu! Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 34.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin yabancı VAR hakeminin Hollandalı Richard Martens olduğunu duyurdu

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 Trendyol Süper Lig’in 34.haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, bugün Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da Beşiktaş’ı ağırlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

HOLLANDALI VAR HAKEMİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre maçta VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens yapacak. Martens’e AVAR’da Onur Özütoprak eşlik edecek.

TFF duyurdu! Dev derbinin VAR hakemi belli oldu! - Resim: 0

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