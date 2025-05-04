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CHP lideri Özgür Özel AKM çıkışında saldırıya uğradı! Özel'e saldırı anı kameraya yansıdı

Vefat eden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, AKM'den ayrıldığı sırada saldırıya uğradı. Özgür Özel, yüzüne sert bir darbe aldı.

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CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıya uğradı. Özel, aldığı darbeyle kafasını tutarak ilerledi. Özel yoğun güvenlik önlemleriyle AKM'den ayrıldı.

Yanına yaklaşan bir kişi Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulundu. Özel, yüzüne darbe aldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın "Ben Osmanlı çocuğuyum" dediğini iddia ederek, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

CHP lideri Özgür Özel AKM çıkışında saldırıya uğradı! Özel'e saldırı anı kameraya yansıdı - Resim: 0

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözücü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınayarak Özgür Özel'e saldıran S.T. adlı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.

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