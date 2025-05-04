Sırrı Süreyya Önder'e veda! AKM'de tören var: Kızı ve annesi gözyaşlarına boğuldu

"Babalığına çok doydum ama dostluğuna doyamadım"

Önder'in kızı daha sonra sahnede gözyaşları içinde konuşma gerçekleştirirken şunları söyledi: "Ben ne zaman bir şey yazsam. Babamı arayıp sesli okurdum. Onunla biz tek bir kişiydik. Ona okurken hatalarımı görürdüm. Geçen hafta ona bir mektup yazdım. Onu size okumak istiyorum. Şimdi ona sesli okuyorum. Beni duyduğunu biliyorum baba… Baba... Hayatın tüm rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce hiç duymadığım bir şey senden duyma ihtimalinin kaybolduğu, mavrasız... Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kâbusum, zaafım, burnumdaki sızı, yutağımdaki sızı, karın ağrımdı. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki bu adam bana ölerek acı çektirebilir derdim. Gece gece çaldığın kemanın, cümbüşüm, udun sesi, bir çırpıda ezbere okuduğun şiirler, günce 5 kere ve her birinde sanki yeni buluşmuşuz gibi bir heyecanla çıktığımız kahveler, evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen, kimseye gücenmemen, kalp kırmaktan bile daha çok korkman birinin onurunu kırmaktan... Baba kalbim kırık diye arardım, baba grip oldum, baba öksürüğüm geçmiyor, baba kedim öldü, baba aşık oldum, baba uykum tutmadı... Ben babalığına çok doydum. Şimdiye kadar verdiğin tek bana değil, oğluma ve onun çocuğuna bile yeter. Bir babaya ihtiyacım kalmayana kadar doyurdun beni. Ama dostluğuna doyamadım. O dostluğa doyulur mu? Şimdi öfkelenmek istiyorum. İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat da olacağım. "ki haftada ne olacak? demene kızıyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere... Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Yapamıyorum. Bana Kandıra Cezaevinden gönderdiğin mektup yüzünden kızamıyorum. ‘Gidecek yolu olmayan, bir amacı olmayan ama hep yanında olan bir babayı sen istemezdin’ demiştin. Şimdi gitmek zorunda olmamanı istemez miydim..."