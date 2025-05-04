Sırrı Süreyya Önder'e veda! AKM'de tören var: Kızı ve annesi gözyaşlarına boğuldu
Sırrı Süreyya Önder'e veda ediliyor. Dün yaşamını yitiren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de tören düzenleniyor. Duygusal anların yaşandığı törende Önder'in kızı ve annesi gözyaşlarına boğuldu. Önder'in kızı babasına yazdığı mektubu güçlükle okudu. AKM'deki törenden görüntüler şöyle...
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğine yenik düşerek dün 62 yaşında hayatını kaybetti. Birçok siyasi parti ve sanatçının taziye mesajı yayımladığı Önder bugün İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tabutuna zeytin dalı konuldu
Önder'in tabutu AKM'deki sahneye alkışlarla getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi. Barış süreci için çabalarıyla öne çıkan Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zeytin dalı konulması dikkat çekti. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı. Kapasite nedeniyle salona alınamayan bazı katılımcıların AKM çevresinde beklediği törende, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterildi.
Tören sırasında babasının tabutuna sarılıp öpen Ceren Önder Kandemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Babasının rahatsızlığı süresince duygusal metinler paylaşıp ayağa kalkacağına dair umutlarını dile getiren Kandemir, hıçkırıklarla ağladı. Kameraya anbean yansıyan o görüntüler yürekleri yaktı.
"Babalığına çok doydum ama dostluğuna doyamadım"
Önder'in kızı daha sonra sahnede gözyaşları içinde konuşma gerçekleştirirken şunları söyledi: "Ben ne zaman bir şey yazsam. Babamı arayıp sesli okurdum. Onunla biz tek bir kişiydik. Ona okurken hatalarımı görürdüm. Geçen hafta ona bir mektup yazdım. Onu size okumak istiyorum. Şimdi ona sesli okuyorum. Beni duyduğunu biliyorum baba… Baba... Hayatın tüm rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce hiç duymadığım bir şey senden duyma ihtimalinin kaybolduğu, mavrasız... Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kâbusum, zaafım, burnumdaki sızı, yutağımdaki sızı, karın ağrımdı. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki bu adam bana ölerek acı çektirebilir derdim. Gece gece çaldığın kemanın, cümbüşüm, udun sesi, bir çırpıda ezbere okuduğun şiirler, günce 5 kere ve her birinde sanki yeni buluşmuşuz gibi bir heyecanla çıktığımız kahveler, evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen, kimseye gücenmemen, kalp kırmaktan bile daha çok korkman birinin onurunu kırmaktan... Baba kalbim kırık diye arardım, baba grip oldum, baba öksürüğüm geçmiyor, baba kedim öldü, baba aşık oldum, baba uykum tutmadı... Ben babalığına çok doydum. Şimdiye kadar verdiğin tek bana değil, oğluma ve onun çocuğuna bile yeter. Bir babaya ihtiyacım kalmayana kadar doyurdun beni. Ama dostluğuna doyamadım. O dostluğa doyulur mu? Şimdi öfkelenmek istiyorum. İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat da olacağım. "ki haftada ne olacak? demene kızıyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere... Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Yapamıyorum. Bana Kandıra Cezaevinden gönderdiğin mektup yüzünden kızamıyorum. ‘Gidecek yolu olmayan, bir amacı olmayan ama hep yanında olan bir babayı sen istemezdin’ demiştin. Şimdi gitmek zorunda olmamanı istemez miydim..."