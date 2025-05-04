Siyasilerden Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da uğradığı fiziki saldırıya siyasi partiler ve siyasetçiler tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: ŞİDDETLE SİYASET KURUMU DİZAYN EDİLEMEZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum" dedi.

DEM PARTİ: BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ARAYIŞINA YÖNELİK BİR PROVOKASYONDUR

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU: SALDIRIYI LANETLİYORUM

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.