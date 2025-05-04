Özgür Özel: Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında maruz kaldığı saldırıya ilişkin ilk kez konuştu. Özel, "Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulması, hak ihlallerinin son bulması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bunların konuşulmasını istemediği için o saldırının gerçekleşmesine ön açtılar, yol verdiler." dedi. Özel, kendisine yapılan saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak gördüğünü söyledi.

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Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Top'un cenazesine katılmadığı için aileyi ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için İstanbul'da olduklarını, anma törenine katıldıklarını belirterek, Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'i gözyaşlarını tutamayarak dinlediğini anlattı.

Törende konuşan herkesin barış ve kardeşlik dediğini, bugün barışın konuşulması gerektiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Bugün, Türkiye'nin hem terör sorunundan kurtulması hem demokratik açılımlarla Türkiye'deki tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin cezaevinde değil dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bu konuşulsun istemediği için bugünkü o saldırının gerçekleştirilmesine ön açtılar, yol verdiler. Bir süredir tehditler alıyoruz. İstihbari değerlendirmeler yapılıyor, Konya'da yaşananlar falan hepsi ayrı ayrı. Buradan bir tek şey rica edeceğim. Tabii elde değil ama Sırrı Süreyya'nın, böyle bir barış güvercininin aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Sadece olay olduktan sonra eşimi, annemi, kızımı arayıp 'Devam ediyorum' dedim. Kızım çok merak edince bir 10 dakika onun yanına uğradım. Programımıza devam ediyoruz."

"Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum"

Özel, CHP'nin genel başkanlarına geçmişte de suikast girişimleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz. Burada bir sürü kirli bilgi uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlardan, siyasi partilerin genel başkanlarından herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum.

"Kutuplaşmanın, keskinleşmenin, kimseye bir faydası yok"

Bundan sonra öyle 'Efendim şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş' ne çıkarsa çıksın arkasından, sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin, kimseye bir faydası yok. Ben 1,5 yıl önce de bunları söylüyordum. Dün Konya'da da bunları anlattım."

"Bize atılan o yumruk falan bize değmez, canımızı da yakmaz"

Özel, hiç kimseye bir kırgınlığı, küskünlüğü olmadığını dile getirerek, "Bu vakitten sonra tehditler, bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık." dedi.

Önder ile aralarında geçen film diyaloglarından söz eden Özel, "Ben böyle duygular içinde olduğum bir günde, öyle bize atılan o yumruk falan bize değmez, canımızı da yakmaz. Çok çok mücadele azmimizi artırır." ifadelerini kullandı.

"Sağ olsunlar, yakından ilgileniyorlar"

Biz gazetecinin saldırgana ve tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan saldırıya yönelik paylaşımına ilişkin sorusu üzerine Özel, şunları söyledi:

"İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, dördüncü evladının o olaydan balkondan atlayarak kurtulabildiğine ilişkin 2004 yılında bir bilgi bize İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar, yakından ilgileniyorlar. Birileri böyle şeyler yapacaksa, huzuru kaçıracak, bir provokasyon yapacak, suçu birinin sırtına yıkacak bir şey yapacaksa zaten böyle birini bulup yaparlar. Mutlaka bir azmettireni vardır. Mesele bugün DEM Parti'nin milletvekilinin, 'Türkiye barışa kavuşsun, Kürt sorunu çözülsün, terör sorunu bitsin ve Türkiye'de anneler ağlamasın' diye, ömrü boyunca emek sarf etmiş birinin cenazesinde bu olduğuna göre buradan, bu süreçten rahatsız olanlar, bu süreçten bu suçu birinin üstüne yıkmak isteyenler veya bize bir mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. O araştırılır, çıkar, bulunur. Biz bir bütün olarak güçlü durmak durumundayız. Yoksa biz buradan bir husumet üreterek o zaman işte o yumruğu atmaya çalışana, ona o yumruğu attırmaya çalışana prim vermiş olursunuz. O yüzden böyle bakıyorum. Onun dışında şimdi artık bundan sonra telef meselesi üzerine şahsımın söyleyecek bir şeyi yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon o açıdan bir değer taşıyor sonuçta. Ben geçmiş olsun telefonunu kale alıp, o telef sözünün de geri alındığını düşünüyorum. Kendi şahsımda, bütün muhalif siyaset yapan insanlar için siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz. Kim ikna ederse, millet kimi takdir ederse bu ülkeyi o yönetecek."

Milletin sandığına sarılmaya devam edeceklerini belirten Özel, sandığı boşa çıkarmaya ya da görmeyenlere, milletin takdirini hazmetmeyenlere karşı demokratik mücadele vereceklerini dile getirdi.

Özel, böyle bir günde buradan siyasi tartışma yaratmanın işi olmadığını belirterek, "Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Siyasetin normali, siyasetçilerin birbirini araması, tokalaşması, cenazeye, taziyeye, iyi güne, bayrama birlikte katılması gerektiğini savunan bizi haklı çıkaran bir süreçtir. Buradan sonra ümit ediyorum yeni bir milat olur. Türkiye'de siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasını, suçlanıyorlarsa tutuksuz yargılanmalarına vesile olacak birtakım adımların atılmasına katkı sağlarsa, böyle bir iklime katkı sağlarsa memnun oluruz. Sağlamazsa ne yapacağız? Geri adım atacak halimiz yok, mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'e ziyareti sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.