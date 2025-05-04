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Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Saldırının ardından füzenin düştüğü yerde 15 metre çapında bir çukur oluştu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu - Resim: 0

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, kafa travması geçiren 2 kadın ile bir cisim isabet eden 64 yaşındaki erkeğin hafif, 50 yaşındaki bir erkeğin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Saldırının ardından sığınaklara kaçarken düşen 4 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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