Akşener’den Özel için geçmiş olsun mesajı

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra güncel siyasi konulardaki sessizliğiyle zaman zaman gündem olan Meral Akşener, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

AKŞENER’DEN ÖZGÜR ÖZEL İÇİN “GEÇMİŞ OLSUN” MESAJI

Özel’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi isimden “geçmiş olsun” telefonu yağarken; İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’den de bir kınama mesajı geldi.

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra güncel siyasi konulardaki sessizliğiyle zaman zaman gündem olan Akşener, Özel’e saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşener, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizdeki demokratik siyaset zeminine, şiddetin gölgesinin bile düşmediği günlere kavuşmamızı temenni ediyorum.”