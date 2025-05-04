Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti açıklandı! Tarık Tufan duyurdu

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. Yazar Tarık Tufan, Önder'in vasiyetini açıkladı.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Florence Nightingale hastanesinde 18 gün boyunca gördüğü tedavinin ardından dün saat 16.10'da hayata veda etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine yoğun bir katılım gösterilirken, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyetini yazar ve senarist Tarık Tufan açıkladı.

Tufan, Önder'in kendisiyle yaptığı konuşmasında vasiyetini açıkladığını belirterek, "Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum." ifadelerini kullandı.

Tufan, rahatsızlığı sırasında hastanede ziyaret ettiği Önder'e, "Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım." dediğini sözlerine ekledi.