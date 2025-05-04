Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Devlet ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, Önder’in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlandı.

Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Camide, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti.

Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu önüne barışı simgeleyen zeytin dalı konuldu.

Burada, Önder için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Dua edilip helallik alınmasının ardından Önder için kılınan cenaze namazını yazar İhsan Eliaçık kıldırdı.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Camide, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel ile Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti tarafından gönderilen çelenkler de yer aldı.

Törende, namaz öncesi TBMM Başkanı Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özel kısa bir süre sohbet etti.

Öte yandan, yumruklu saldırıya uğrayan Özel'e bazı katılımcılar da geçmiş olsun dileklerini iletti.