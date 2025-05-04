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Arda Güler Celta Vigo karşısında nefis bir gole imza attı

Arda Güler Celta Vigo karşısında nefis bir gole imza attı

Real Madrid- Celta Vigo maçının 33. dakikasında milli futbolcumuz Arda Güler, takımının ilk golünü kaydetti. Arda Güler, ceza sahası içi sağ çaprazından çok sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kalenin sol üst köşesi üzerinden ağlara gitti.

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İspanya LaLiga'nın 34. hafta mücadelesinde Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid ile Claudio Gonzalez'in çalıştırdığı Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakanın ilk yarısında milli futbolcu Arda Güler, sahneye çıktı. Milli futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Arda sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Vazquez'e aktardı. Vazquez yeniden topunu Arda'ya teslim etti. Arda, ceza sahası içine girdi ve şut açısı aradı.

Arda Güler Celta Vigo karşısında nefis bir gole imza attı - Resim: 0

Ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye çok sert ve düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak kalenin sol üst köşesi üzerinden ağlarla buluştu. Real Madridli taraftarlar bu gol sonrası büyük coşku yaşadı ve Arda'yı ayakta alkışladı.

Arda Güler Celta Vigo karşısında nefis bir gole imza attı - Resim: 1

(Bu görüntü S Sport'tan alınmıştır.)

Arda Güler Celta Vigo karşısında nefis bir gole imza attı - Resim: 2

(Bu görüntü S Sport'tan alınmıştır.)

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