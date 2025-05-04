BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan Stefan Savic ve Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'dan Stefan Savic ve Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi.

Abone ol

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcuya MR görüntülemesi yapıldığını belirtti.

Beşir, Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Kentsel dönüşümde devlet desteği arttı! İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
Kentsel dönüşümde devlet desteği arttı! İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti açıklandı! Tarık Tufan duyurdu
Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti açıklandı! Tarık Tufan duyurdu
Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi
Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi
Akşener’den Özel için geçmiş olsun mesajı
Akşener’den Özel için geçmiş olsun mesajı
Özgür Özel: Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum
Özgür Özel: Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum
Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
Özgür Özel'e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel'e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı
Bursa’da acı olay! 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Bursa’da acı olay! 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! Yıllar önce çocuklarını öldürmüş
Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! Yıllar önce çocuklarını öldürmüş
Siyasilerden Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki
Siyasilerden Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP lideri Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP lideri Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Haydutluktur, korsanlıktır!
Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Haydutluktur, korsanlıktır!