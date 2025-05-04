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Bakan Tunç'tan Özel'e saldıran kişi için "müebbet aldı, serbest bırakıldı" iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özel'e saldıran kişi için "müebbet aldı, serbest bırakıldı" iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun “müebbet aldı, serbest bırakıldı” iddialarına, suçun eski mevzuata göre işlendiğini ve bu nedenle 16 yıl cezaevinde kalıp 2020’de şartlı tahliye edildiğini belirterek yanıt verdi. Tunç, bugünkü yasalarla aynı suçu işleyen bir kişinin en az 36 yıl cezaevinde kalacağını vurguladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2020'de şartlı tahliye edilmesiyle ilgili ortaya atılan “Müebbet aldı, serbest bırakıldı” iddialarına net yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren katil Selçuk Tengioğlu'nun tahliye edilmesi hakkında, "2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir" dedi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Bakan Tunç'tan Özel'e saldıran kişi için "müebbet aldı, serbest bırakıldı" iddialarına yanıt - Resim: 0

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