Mourinho’dan derbi öncesi Maximin açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı açıklamada Saint-Maximin’in yokluğuna rağmen takım olarak güçlü olduklarını vurguladı. Mourinho, son maçta Maximin’siz üç gol attıklarını belirterek, savunmada istikrarlı ve rakibe baskı kuran bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarını söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho derbi öncesi Maximin hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER

Jose Mourinho: "Saint-Maximin son maçta da yoktu ama üç gol atmayı başardık. İki tane de verilmeyen penaltımız vardı. Takım olarak oynuyoruz, bir oyuncuya bağlı değiliz. Savunmada istikrarlı ve kompakt bir görüntü sergilemek istiyoruz. Rakibimize pres yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.