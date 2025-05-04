Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi devirdi

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, zirve yarışında rakibine ağır bir darbe vurdu. Gedson Fernandes’in 44. dakikada attığı golle üç puana uzanan siyah-beyazlılar puanını 55’e çıkarırken, Fenerbahçe 75 puanda kalarak lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü.

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Trendyol Süper Lig’in 34’ncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekibin tek golü 44’ncü dakikada Gedson Fernandes’ten geldi.

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes 36. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 55’e yükseltti. Fenerbahçe ise 75 puanda kaldı ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü.

Süper Lig’de gelecek hafta Beşiktaş, Adana Demirspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe 0 - 1 Beşiktaş

Maç Bitti90'Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

88' Oğuz Aydın'ın açtığı ortada Dzeko kafayı vurdu, Mert Günok gole izin vermedi.

74' Talisca serbest vuruşta direk dibine muhteşem bir şut gönderdi. Mert Günok, sağına uzanarak çıkardı.

58'Talisca, uzaklardan kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

47' Oğuz Aydın yerde kaldı, hakem avantaja bıraktı. Sol çaprazdan kaleyi gören Tadic, vuruşunu yaptı Mert Günok son anda sağına uzanarak kurtardı.

46'Derbide ikinci yarı başladı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

44' GOL! Beşiktaş 1-0 öne geçti. Masuaku'nun uzun pasında Mert Müldür, kafayla topu uzaklaştırmak isterken topu Gedson'un önüne indirdi. Gedson Fernandes, Mert Müldür'ün hatasında topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

40'VAR incelemesinin ardından oyun devam ediyor.

38'Savunmanın arkasına sarkan Nesyri, Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Topa çıkan Mert Günok ile Nesyri arasında yaşanan pozisyonun ardından Fenerbahçe penaltı bekledi.

36'Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunu kaleci İrfan Can çıkardı.

34' Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Talisca topa eliyle müdahale etti. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

31' Paulista ve En Nesyri çarpıştı. En Nesyri, başın aldığı darbe sonucu sakatlık geçirdi.

27' Sağ kanatta boşluk bulan Oğuz Aydın'ın ortasına Talisca kafayı vurdu. Mert Günok, topu soluna uzanarak çıkardı.

23' Kaleci İrfan Can ve Mustafa Hekimoğlu çarpıştı. İki oyuncunun da sakatlık yaşaması sebebiyle oyun durdu.

18' Son dakikalarda topa daha fazla hakim olan taraf Beşiktaş, Fenerbahçe ise hızlı çıkışlarla pozisyon arıyor.

13' Masuaku çok uzaklardan kaleyi yokladı. Top direğin dibinden auta gitti.

11' Fenerbahçe, mücadeleye daha etkili başlayan taraf. Henüz maçta net bir gol fırsatı olmadı.

5' Fenerbahçe karşılaşmaya ön alan baskısıyla başladı.

2' Talisca'nın ara pasında En-Nesyri savunmanın arkasına hareketlendi ve vuruşunu yaptı. Mert Günok, açıyı daralttı ve topu kornere attı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı

1'İlk düdük çaldı ve dev derbi başladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Rashica, Chamberlain, Gedson, Amir, Mustafa Erhan, Rafa.