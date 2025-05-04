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Süper Lig'in efsane takımlarından Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi

Süper Lig'in efsane takımlarından Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi

BAL 6. Grup’ta Mezitli 33 Spor’u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor, golcüsü Necati Önal’ın 72. dakikadaki golüyle sezonu şampiyon tamamladı. Mersin Stadyumu’nda onlarca Eskişehirli tribünden destek verirken, karşılaşma YouTube’da 20 bine yakın kişi tarafından canlı izlendi.

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BAL 6. Grup 26. haftasında Eskişehirspor, Mezitli 33 Spor ile kozlarını paylaştı.

72'nci dakikada golcüsü Necati Önal ile öne geçen Eskişehirspor, skor üstünlüğünü korudu ve sezonu şampiyonlukla tamamladı. 

Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı onlarca Eskişehirli tribünden seyretti.

YouTube canlı yayınlarını ise 15-20 bin arası insan takip ediyordu.

Maçta Fatih Tokail orta hakemlik yaparken, yardımcılıklarını Denizcan Şahin, Eren Öksüzler yaptı. Dördüncü hakem de Mehmet Çağatay Lakot'tu.

Öte yandan Manavgat Belediyespor, 59 puanla Eskişehirspor'un gerisinde sezonu tamamladı. İki ekip arasında son haftaya kadar şampiyonluk yarışı sürüyordu.

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