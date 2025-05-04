Ali Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar takip edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanların takip edilip adalete teslim edileceğini belirtti. Yerlikaya, bu tür paylaşımların milletin huzurunu ve birliğini hedef aldığını vurguladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara ilişkin, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."