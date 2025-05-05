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Özgür Özel'in kızı İpek Özel'e tehdit mesajları: Sonunuz mezarlıkta olur

Özgür Özel'in kızı İpek Özel'e tehdit mesajları: Sonunuz mezarlıkta olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından sosyal medyada tehdit mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Mesajlarda, Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi yer alırken, "Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" ifadeleri kullanıldı ve saldırgan olarak Selçuk Tengioğlu’nun adı geçti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı Özel’e tehdit mesajları paylaşıldı. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” tehditlerini içeren bir mesaj paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Saldırganın, emniyette ifade alma işlemi devam ediyor.

"ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKTEN SABIKALI"

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eliyle vuran saldırganla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

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