Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için yeni karar! Saldırıdan önce çekilen kare

Özgür Özel'e AKM'deki protokol kapısından çıkarken yumruklu saldırı gerçekleştiren saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edileceği haberleri gelmişti. Gelen son dakika bilgisine göre Selçuk Tengioğlu için gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı. Selçuk Tengioğlu'nun yeni ortaya çıkan görüntüleri ise Özgür Özel'i çok daha öncesinden adım adım izlediğini ortaya koydu.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören çıkışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırıya uğramıştı. Özgür Özel'e protokol kapısı girişinde saldıran kişinin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

Gözaltı süresi uzatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltın tutulan Selçuk Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edileceği haberleri gelmişti. Emniyet gözaltı süresini 1 gün daha uzattı, zanlı yarın adliyeye gönderilecek.

Özgür Özel'i izlemiş

Selçuk Tengioğlu'nun, Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde Özgür Özel'i takip ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. CNN Türk'ün servis ettiği görüntülerde Özel'in koruma ekibiyle birlikte AKM'ye girişi sırasında saldırganın çok yakınında olması dikkat çekti. Saldırganın koruma çemberinin hemen dışında durarak sakin tavırlarla Özel'i takip ettiği görüldü.

Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesi

Özgür Özel'i darp eden 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun sabıkası ürkütücü. Evlatlarının katili olan Selçuk Tengioğlu, emniyet ifadesinde saldırıyı CHP yemek kartı vermediği için yaptığını söyledi. Saldırganın ifadesi şöyle;

-“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Selçuk Tengioğlu evlatlarını öldürmüş

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında Hatay'da evlat katili olarak cezaevine girmiş. 2 çocuğunu öldüren Selçuk Tengioğlu, 16 yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmış.

Apartta yaşıyor bulaşıkçı...

Selçuk Tengioğlu'nun şu ana kadar terör bağlantısı tespit edilmiş değil. Taksim'de bir apartta yaşayan Selçuk Tengioğlu, bulaşıkçı olarak restoranda çalışıyormuş.