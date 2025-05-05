BIST 9.125
DOLAR 38,59
EURO 43,73
ALTIN 4.050,09
HABER /  SPOR

Derbinin 36. dakikasında Fernandes'in gözüne lazer tuttu! Gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Derbinin 36. dakikasında Fernandes'in gözüne lazer tuttu! Gözaltına alındı

 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilecek

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Alkollü sürücüye hapis, kurusıkıya ceza
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Alkollü sürücüye hapis, kurusıkıya ceza
Uzmanlardan provokasyon uyarısı: Kritik süreçteyiz, yeni saldırı olabilir
Uzmanlardan provokasyon uyarısı: Kritik süreçteyiz, yeni saldırı olabilir
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması yakalandı aktif olarak çalışıyorlarmış
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması yakalandı aktif olarak çalışıyorlarmış
Donald Trump, üçüncü dönem söylentilerine noktayı koydu
Donald Trump, üçüncü dönem söylentilerine noktayı koydu
Husiler, ABD ve İsrail hava savunmalarını aşarak Ben Gurion Havalimanı'nı nasıl vurdu?
Husiler, ABD ve İsrail hava savunmalarını aşarak Ben Gurion Havalimanı'nı nasıl vurdu?
İnternethaber 25 yaşında! Tüm okurlarımıza teşekkür ederiz
İnternethaber 25 yaşında! Tüm okurlarımıza teşekkür ederiz
Papa Franciscus'un ölmeden önce "papamobil" aracını Gazzeli çocuklar için bağışladığı ortaya çıktı
Papa Franciscus'un ölmeden önce "papamobil" aracını Gazzeli çocuklar için bağışladığı ortaya çıktı
Solskjaer'den Kadıköy zaferi sonrası açıklama: Savaşan oyuncular gördük
Solskjaer'den Kadıköy zaferi sonrası açıklama: Savaşan oyuncular gördük
Şanlıurfa'da facia! 2 çocuk sulama kanalında can verdi
Şanlıurfa'da facia! 2 çocuk sulama kanalında can verdi
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!
Husiler’den İsrail’e balistik füze tehdidi
Husiler’den İsrail’e balistik füze tehdidi
İstanbul Emniyetinden Özgür Özel’in makam aracına ilişkin açıklama
İstanbul Emniyetinden Özgür Özel’in makam aracına ilişkin açıklama