İnternethaber 25 yaşında! Tüm okurlarımıza teşekkür ederiz

5 Mayıs 2000 günü yayın hayatına başlayan İnternethaber, 25 yaşında. Kadıköy'de küçük bir dairede Hadi Özışık ve Süleyman Özışık ile yola çıkan İnternethaber, yoluna ilk günkü heyecanıyla devam ediyor.

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Türkiye'nin ilk haber sitelerinden İnternethaber 25. yaşını kutluyor. "Hiç bir şey yokken" İnternethaber yola erken koyuldu. Yazılmayanı yazdı görülmeyeni gördü dikkatleri üzerine çekti.

Haberciliğindeki farkını internet dünyasına taşıdı, milyonların gönlünde taht kurdu.

Yazılı basının can çekişmeye başladığı dönemde internette kamuoyuna can suyu oldu. Hemen hemen herkesin habere ulaşmada tercih ettiği ilk mecralardan birine dönüştü.

İki kardeşten internet haberciliğine büyük katkı

Yayın hayatına 5 Mayıs 2000 yılında Kadıköy'de küçük bir dairede başlayan sitemiz, artık Türkiye'nin sesi ve rengi oldu. Gazeteciler Hadi Özışık ile kardeşi Süleyman Özışık'ın birlikte kurduğu site, kısa sürede internet medyasında markaya dönüştü.

"Haberciliği ön planda tuttuk"

Tarafsız, hızlı ve doğru habercilik ilkesinden ödün vermeden kamuoyunun sesi soluğu olduk. Kimseye efendilik yapmadan, çirkinlik peşinde koşmadan, habercilik ruhuyla hareket ettik. Evrensel yayın ilkeleri ışığında "yargısız infazdan" uzak durdu, farklı seslere kulak kabarttık.

Kimi zaman hatalı haberlerden dolayı özür diledik, özür dilemenin bir erdem davranışı olduğunu bilerek hareket ettik, karşı tarafın söz hakkına her zaman yer verdik.

Zor zamanlar da geçirdik bizi bitirmeye niyetlenenlere karşı diz çökmedik, dik durduk. Siz değerli okurların desteğini hep hissettik, nice güzel günlerde buluşmaya geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz.

İyi ki varsınız, nice yıllara İnternethaber.