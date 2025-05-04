BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 25 bin lira promosyon veren var

|
En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 25 bin lira promosyon veren var

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı. En yüksek promosyon 25 lirayı hatta 27 bin lirayı buluyor. Bankalar promosyon tutarlarının yanı sıra emekliler için cazip kampanyalarla yeni teklifler de sunabiliyor. Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte detaylar...

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 25 bin lira promosyon veren var

Mayıs ayının gelmesiyle beraber bankalar da emekli promosyonları için rakamlarını güncelledi. Ocak ayında yüzde 15,74 zam alan SGK ve Bağkur emeklisinin maaş zamlarına göre belirlenen promosyon tutarları 27 bin liraya kadar ulaştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankada kalma sözü vermeleri gerekiyor. İşte banka banka rakamlar:

111
En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 25 bin lira promosyon veren var

ŞEKERBANK

Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

211
En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 25 bin lira promosyon veren var

DENİZBANK

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını açıkladı.

311
En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 25 bin lira promosyon veren var

QNB FİNANSBANK

Banka internet sitesinde yapılan duyuruda "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" denildi.

411