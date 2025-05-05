Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Alkollü sürücüye hapis, kurusıkıya ceza

Yeni yargı paketi, alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Kurusıkı silahla bile meskun mahalde ateş edenlere 1 ila 5 yıl arası hapis cezası geliyor, düğün ve asker uğurlamalarında ceza katlanacak. Kiralık aracı iade etmeyen veya parçalarını değiştiren kişilere “nitelikli güveni kötüye kullanma” kapsamında daha ağır cezalar verilecek.

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AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinde sona yaklaştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) önemli değişiklikleri içeren yasa taslağı son haline getiriliyor. TRT'nin haberine göre, kamu düzenini korumayı, suçla etkin mücadeleyi ve toplumsal huzuru tesis etmeyi amaçlayan yasa teklifinin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA ARAÇ KULLANANLARA HAPİS CEZASI GELİYOR

Yasa teklifiyle birlikte trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere yönelik yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaştırılacak. Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara artık sadece ehliyet kısıtlaması değil, doğrudan hapis cezası verilecek. Taslağa göre, alkol ya da uyuşturucu etkisiyle araç kullanırken yakalanan sürücüler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu düzenleme, sürücünün doğrudan bir kazaya ya da zarar verici bir olaya karışmamış olsa dahi, sadece alkollü şekilde direksiyon başına geçmiş olması halinde cezai sorumluluk taşıyacağı anlamına geliyor.

KURUSIKI DAHİL, MESKUN MAHALDE SİLAHLA ATEŞ EDENE 5 YILA KADAR HAPİS

Teklif kapsamında toplumda ciddi güvenlik endişelerine neden olan silahla rastgele ateş açma olaylarına da sert müdahale geliyor. Mevcut durumda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nin 170. maddesi değiştirilerek, bu cezanın alt sınırı 1 yıla, üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

Üstelik bu düzenlemeye, kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da dahil edilecek. Böylece bu tip silahlarla meskun mahalde ateş açmak da suç kapsamına alınarak ciddi hapis cezalarına konu olacak.

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla havaya ateş açılması durumunda ise verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak. Yetkililer, bu düzenlemeyle yıllardır ölümlü ve yaralanmalı olaylara neden olan "maganda kurşunu" sorununa caydırıcı bir yasal karşılık verilmesini hedefliyor.

KİRALIK ARAÇLARLA SUÇ İŞLEYENLERE EKSTRA CEZAİ YAPTIRIM

Yasa teklifinde dikkat çeken bir diğer başlık ise kiralık araçların kötüye kullanılmasıyla ilgili. Özellikle kiralık araçların iade edilmemesi, parçalarının değiştirilmesi ya da suç işlemek amacıyla kullanılması gibi durumlara karşı yeni bir yasal düzenleme getiriliyor.

TCK'nin 155. maddesine eklenecek hükümle birlikte, kiralanan motorlu kara, deniz veya hava taşıtlarının güveni kötüye kullanılarak zarar verilmesi, suçun nitelikli hali sayılacak. Bu durumda verilecek ceza bir kat artırılarak uygulanacak. Yani artık kiralık araçların yasa dışı şekilde kullanımı, hapis cezası bakımından daha ağır sonuçlar doğuracak.