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İstanbul Emniyetinden Özgür Özel’in makam aracına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyetinden Özgür Özel’in makam aracına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'ne alınmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, aracın yoğunluktan dolayı daha geride bırakılarak program alanına yürüyerek gidildiği belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL, AKM ÇIKIŞI SALDIRIYA UĞRADI

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi.

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