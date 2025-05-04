Solskjaer'den Mourinho'ya derbi öncesi göndermeli mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yok" diyerek şampiyonluk yarışına dikkat çekti. Mourinho'ya göndermede bulunan Solskjaer, "Umarım bu, Jose’nin kötü gecelerinden biri olur" ifadelerini kullandı.

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Trendyol Süper Lig’in 34.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Zorlu derbi öncesi Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, BBC’ye açıklamalarda bulundu. Solskjaer, “Bu önemli bir maç. Beşiktaş’ın, üçüncülük umutlarını sürdürebilmesi için bir sonuca ihtiyacı var. Bu sıradaki bitiş, Türkiye Kupası finalini kimin kazandığına bağlı olarak, ikinci ön eleme turu yerine UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı verebilir” dedi.

"FENERBAHÇE'NİN HATA YAPMA LÜKSÜ YOK"

Fenerbahçe’nin durumu hakkında değerlendirme yapan Solskjaer, "Fenerbahçe, Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında kovalıyor. Aralarında sekiz puan fark var ve beş maç kaldı. Hata yapma lüksleri yok. Mourinho’nun bu tabloyu lehine çevirmek için ne planladığını kim bilebilir?” diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ, MANCHESTER UNITED'A BENZİYOR"

Solskjaer, “Buradaki kulübün kimliği ve kültürünün size uygun olduğunu hissediyorsunuz; dürüstlük, toplumsal çalışma gibi değerler var. Bu anlamda Manchester United’a çok benziyor. Manchester United’ı hatırlattı bana" dedi.

Ole Gunnar Solskjaer, Nisan 2021'de Jose Mourinho ile yaşadığı sözlü atışmayı hatırlattı. Son Heung-min’in bir pozisyonda hakemi aldattığını ima eden Norveçli çalıştırıcı'nın sözlerine Jose Mourinho sert bir yanıt vermişti. Solskjaer, yaptığı açıklamada, “Eğer oğlum böyle bir davranışta bulunsaydı, ona yemek vermezdim” demişti. Mourinho ise bu sözlere klasik üslubuyla yanıt vererek, “Neyse ki Sonny’nin babası, Ole’den daha iyi bir adam. Bir baba, ne olursa olsun çocuklarını beslemelidir; gerekirse çalarak bile” dedi.

"UMARIM BU, JOSE’NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"

“Derbi zamanı Jose Mourinho'yu görmek çok güzel olacak” diyen Solskjaer, “Umarım oynanan futbol olur; başka şeyler değil. Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose’nin kötü gecelerinden biri olur” ifadelerini kullandı.

"FRED, YÜZDE 100'NÜ VERECEĞİNE GÖZÜNÜZ KAPALI GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR FUTBOLCU"

Solskajer, birlikte çalıştığı isimlerden olan Fenerbahçeli Fred için ise, "Fred, her gün yüzde 100’ünü vereceğine gözünüz kapalı güvenebileceğiniz bir futbolcu” dedi.