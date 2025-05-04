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Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Ege Denizi'nde saat 20:23'te 3,7 şiddetinde bir deprem metdana geldi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün aktardığı bilgilere göre, 4 Mayıs 2025 saat 20:23'te Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 36.6433 kuzey enlemi ve 25.692 doğu boylamında, deniz tabanının 16.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem Ege kıyılarında hafif hissedildi

Sarsıntı, Ege kıyısındaki bazı yerleşim alanlarında hafif şekilde hissedildi. Şu ana kadar can ya da mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki sismik hareketlilik yeniden gündeme geldi.

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