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Trump’tan Powell’a faiz eleştirisi: Bana bayılmadığı için faiz indirmiyor

Trump’tan Powell’a faiz eleştirisi: Bana bayılmadığı için faiz indirmiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, NBC’ye verdiği röportajda Fed Başkanı Jerome Powell’ı faiz indirmemekle eleştirerek, “Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor” dedi. Görev süresi 2026’da dolacak olan Powell’ı görevden almayacağını belirten Trump, faiz indirimi çağrısını yineledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolmadan önce ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yerine birini getirmeyeceğini bildirdi.

Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"BANA BAYILMADIĞI İÇİN İNDİRMİYOR"

Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savunan Trump, "Bir noktada faiz indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor." dedi.

Trump, Powell'ı başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda, "Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum." yanıtını verdi.

Son dönemde Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sıklaştıran Trump, geçen ay yaptığı sosyal medya paylaşımında Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını" belirterek, işine son verilmesini talep etmişti.

Fed'e defalarca faizleri indirme çağrısında bulunan Trump, daha sonra Powell'a yönelik eleştirilerinin tonunda bir miktar değişikliğe gitmişti.

Trump, Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını ifade etmiş, ancak faiz oranlarını düşürme çağrılarının arkasında durmuştu.

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