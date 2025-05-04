Özgür Özel'den saldırı sonrası ikinci açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma töreni çıkışında uğradığı tokatlı saldırı sonrası yaptığı yeni açıklamada, “Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir” diyerek sağduyu çağrısı yaptı. Özel, saldırıya rağmen programlarını sürdürdüklerini ve görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin çıkışında tokatlı saldırıya uğramasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Partisinin İstanbul İl Binası önündeki partililere seslenen Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.

'GÜN BURADAN HUSUMET, KİN ÇIKARMA GÜNÜ DEĞİLDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir.

Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için AKM'ye gitti.Tören çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e saldırı gerçekleşmişti.

Saldırganın yıllar önce 2 çocuğunu öldürdüğü ve tahliye olarak salıverildiği ortaya çıkmıştı.