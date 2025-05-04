BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel'den saldırı sonrası ikinci açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma töreni çıkışında uğradığı tokatlı saldırı sonrası yaptığı yeni açıklamada, “Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir” diyerek sağduyu çağrısı yaptı. Özel, saldırıya rağmen programlarını sürdürdüklerini ve görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin çıkışında tokatlı saldırıya uğramasının ardından yeni bir açıklama yaptı. 

ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Partisinin İstanbul İl Binası önündeki partililere seslenen Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.

'GÜN BURADAN HUSUMET, KİN ÇIKARMA GÜNÜ DEĞİLDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir.

Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için AKM'ye gitti.Tören çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e saldırı gerçekleşmişti.

Saldırganın yıllar önce 2 çocuğunu öldürdüğü ve tahliye olarak salıverildiği ortaya çıkmıştı.

İlgili Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e saldıran kişi için "müebbet aldı, serbest bırakıldı" iddialarına yanıt Özgür Özel: Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum Özgür Özel'e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı Siyasilerden Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki CHP lideri Özgür Özel AKM çıkışında saldırıya uğradı!
ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho: Lig başlamadan sonu belliydi
Jose Mourinho: Lig başlamadan sonu belliydi
Göztepe, deplasman kabusunu bozdu
Göztepe, deplasman kabusunu bozdu
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi devirdi
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi devirdi
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli duyurdu
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli duyurdu
Ali Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar takip edilecek
Ali Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar takip edilecek
Özgür Özel ve kızına tehdit mesajları: Sonunuz mezarlıkta olur
Özgür Özel ve kızına tehdit mesajları: Sonunuz mezarlıkta olur
Jandarmaya ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi
Jandarmaya ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi
Hakan Fidan'dan kritik ziyaret! Gazze vurgulu diplomasi turu
Hakan Fidan'dan kritik ziyaret! Gazze vurgulu diplomasi turu
Solskjaer'den Mourinho'ya derbi öncesi göndermeli mesaj
Solskjaer'den Mourinho'ya derbi öncesi göndermeli mesaj
Süper Lig'in efsane takımlarından Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi
Süper Lig'in efsane takımlarından Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi
Mourinho’dan derbi öncesi Maximin açıklaması
Mourinho’dan derbi öncesi Maximin açıklaması
Fethiye'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Fethiye'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı