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FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması yakalandı aktif olarak çalışıyorlarmış

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması yakalandı aktif olarak çalışıyorlarmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 33'ü yakalandı. Aktif görevde olan isimler var. Emniyette yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ üyeleri, emniyet personelini kodlamışlar.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Aktif görevde olanlar var

Eş zamanlı düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20'si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Emniyettekileri kodlamışlar
Yakalanan şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yuvalanmaya ve eleman kazanmaya çalıştıkları, emniyet personelini örgüt bünyesinde oluşturdukları sisteme göre kodladıkları, kazanılan elemanların örgütsel bağlılıklarını izleyerek kaydetme faaliyetleri yürüttükleri ve örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirildikleri belirtildi.

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